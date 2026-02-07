Haberler

Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maç öncesinde antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki takım, idman sonrası maça çıkacak.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

Corendon Alanyaspor, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaşacak.

