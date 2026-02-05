Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde tesislerde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Boluspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme antrenmanı yaptı. Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından yapılan dar alanda oyunla antrenmanı tamamladı.

Antalya ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA