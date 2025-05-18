Corendon Alanyaspor, Beşiktaş'ı İlk Yılda Önde Tamamladı

Corendon Alanyaspor, Beşiktaş'ı İlk Yılda Önde Tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor, Beşiktaş'ı 1-0 önde kapattı. Alanyaspor'un tek golü Hwang'dan geldi.

Stad: Gain Park

Hakemler: Mehmet Türkmen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Richard, Janvier, Yusuf Özdemir, Cordova, Hwang, Sporar

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Hadziahmetovic, Joao Mario, Rashica, Mustafa Hekimoğlu, Rafa Silva, Immobile

Gol: Dk. 40 Hwang (Corendon Alanyaspor)

Sarı kart: Dk 45+1 Uduokhai ( Beşiktaş )

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

15. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Immobile'nin ceza yayına çıkardığı topu, Rafa Silva kaleye gönderdi. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, soluna gelen topu uzanarak çıkardı.

40. dakikada Alanyaspor öne 1-0 geçti. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın ceza sahasına yaptığı ortada Yusuf Özdemir'in kafayla indirdiği topu kontrol eden Hwang, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla filelere gönderdi.

Alanyaspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
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