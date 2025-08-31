Corendon Alanyaspor, Beşiktaş'ı 2-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Goller İbrahim Kaya'nın penaltısı ve Güven Yalçın'dan geldi.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Kadir Sağlam, Samet Çiçek, Osman Gökhan Bilir
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj (Dk. 29 Enes Keskin), Makouta (Dk. 68 İzzet Çelik), Maestro, Yusuf Özdemir (Dk. 88 Fatih Aksoy), İbrahim Kaya, Hwang (Dk. 68 Güven Yalçın ), Ogundu (Dk. 88 Efecan Karaca)
Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 75 Demir Ege Tıknaz), Ndidi, Orkun Kökçü (Dk. 75 Joao Mario), Muçi (Dk. 57 Toure), Rafa Silva, Abraham
Goller: Dk. 45+5 İbrahim Kaya (Penaltıdan), Dk. 76 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Svensson, Dk. 45+3 Djalo, Dk. 72 Uduokhai, ( Beşiktaş ), Dk. 90+3 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor, ağırladığı Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.
58. dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Jurasek'in arka direğe gönderdiği topa Ndidi kafayla vurdu. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
62. dakikada Beşiktaş'ın sağ taraftan Orkun Kökçü'yle kullandığı kornerde Toure, kafayla topu kaleye gönderdi. Kaleci Ertuğrul Taşkıran soluna giden topu uzanarak çıkardı.
67. dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan gelişen atağında ceza sahasına topla giren Jurasek, arka direğe yerden çıkardı. Müsait pozisyondaki Toure'nin vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.
76. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir, savunmanın arkasına pasını çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Güven Yalçın, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
80. dakikada Beşiktaş'tan Abraham'ın baskısı sonucu Ümit Akdağ topu kalecisine göndermek istedi. Araya giren Rafa Silva'nın çaprazdan kaleye göndermek istediği top, az farkla dışarı gitti.
82. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Jurasek'in ortaladığı topa Rafa Silva vurdu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın ayaklarıyla çıkardığı topu savunma uzaklaştırdı.
Karşılaşma, Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.