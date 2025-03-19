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Corendon Alanyaspor, Antalyaspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Corendon Alanyaspor, Antalyaspor Maçına Hazırlıklara Başladı
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Corendon Alanyaspor, milli maç arasında Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarına başladı. Antrenman koşu ve ısınma çalışmasıyla başladı, ardından top kapma ve geniş alanda pas çalışmaları yapıldı.

Corendon Alanyaspor, milli maç arasında Antalyaspor hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Corendon Alanyaspor, Akdeniz derbisi hazırlıklarına başladı. Koşu ve ısınma çalışması ile başlayan antrenman, top kapma ve geniş alanda pas çalışmalarıyla sona erdi. Alanyaspor, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenman ile devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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