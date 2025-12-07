Alanyaspor, Antalyaspor maçına hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maç için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki çalışmalarda futbolcular, pas ve taktik çalışmalar yaptı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.
Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'da başlayacak.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor