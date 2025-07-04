Corendon Alanyaspor 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

Corendon Alanyaspor 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında yaptığı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı ve taktik çalışmalarla tamamlandı.

Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli futbolcular, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde idman yaptı.

Antrenmana ısınma ve pas çalışmasıyla başlayan futbolcular, idmanı taktik çalışmayla tamamladı.

Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor
Üç ilimize temmuz ayında lapa lapa kar yağdı

Üç ilimize temmuz ayında lapa lapa kar yağdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma

26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.