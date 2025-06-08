Corendon Alanyaspor, 2024-2025 Sezonunu 12. Sırada Tamamladı

Corendon Alanyaspor, 2024-2025 Sezonunu 12. Sırada Tamamladı
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Trendyol Süper Lig'de 45 puan toplayarak 12. sırada tamamlayan Corendon Alanyaspor'da en skorer oyuncu 9 golle Sergio Cordova oldu. Takım, sezon boyunca 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşadı.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 45 puanla 12. sırada tamamlayan Corendon Alanyaspor'da Sergio Cordova, takımının en golcü ismi oldu.

Sezon boyunca 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan turuncu-yeşilli ekip, rakip fileleri 43 kez havalandırırken kalesinde 50 gol gördü.

2023-2024 sezonuna göre hem puan hem de sıralamada geride kalan Akdeniz ekibi, geçen sezonu 52 puanla 8. sırada tamamlamıştı. Söz konusu sezonda 53 gol atıp 50 gol yiyen Alanyaspor, 12 galibiyet, 16 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşamıştı.

En skorer isim Cordova

Alanyaspor'da sezonun en golcü oyuncusu, 9 golle Venezuelalı Sergio Cordova oldu.

Cordova'yı Güney Koreli forvet Ui-Jo Hwang, 7 golle takip etti.

En farklı mağlubiyetlerini 4. haftada Fenerbahçe ve 20. haftada ikas Eyüpspor'a karşı deplasmanda 3-0'lık skorla yaşayan turuncu-yeşilli takımın en gollü maçı ise 21. haftada evinde 5-4 kazandığı RAMS Başakşehir mücadelesi oldu.

Akdeniz temsilcisi, hem iç sahada hem de deplasmanda Fenerbahçe, Galatasaray, Antalyaspor ve Kasımpaşa karşısında sahadan puan alamadan ayrıldı.

Geride kalan sezon Alanyaspor'da en çok sarı kartı 12'şer kez ile Nuno Lima ve Richard Coelho görürken Loide Augusto ve Yusuf Özdemir de birer defa kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Takımda en çok süren alan oyuncu, 34 maçta 3 bin 60 dakikayla kaleci Ertuğrul Taşkıran oldu.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
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