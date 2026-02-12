2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları
Avustralyalı sporcu Cooper Woods, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları serbest stil kayak erkekler moguls kategorisinde altın madalya kazanarak kariyerinin ilk olimpiyat şampiyonluğunu elde etti.
İtalya'da düzenlenen organizasyonun 6. gününde serbest stil kayak erkekler moguls finalleri, Livigno Kar Park'ta yapıldı.
Finalde 83,71 puan toplayan Cooper Woods, altın madalyanın sahibi oldu. Kariyerinin ilk olimpiyat şampiyonluğunu yaşayan Woods, Avustralya'ya oyunlardaki ilk madalyasını kazandırdı.
Milano-Cortina'daki oyunlara son şampiyon ünvanıyla gelen Kanadalı Mikael Kingsbury, müsabakayı rakibiyle aynı puanda tamamlasa da dönüş puanlarında 0,7 puan geride kalarak gümüş madalyayla yetindi. Kingsbury, moguls kategorisinde 4. olimpiyat madalyasını aldı.
Japon Ikuma Horishima ise 83,44 puanla bronz madalyayı boynuna taktı.