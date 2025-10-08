Haberler

Cole Palmer, "Cold Palmer" terimini tescil etti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Cole Palmer, 'Cold Palmer' terimini tescil etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Chelsea'nin genç futbolcusu Cole Palmer, taraftarlar arasında popüler olan "Cold Palmer" lakabını ticari marka olarak tescil ettirdi. Bu hamle, Palmer'ın gelecekteki giyim, aksesuar ve dijital ürün projeleri için stratejik bir adım olarak görülüyor.

Chelsea'nin genç yıldızı Cole Palmer, ikonik gol sevinciyle özdeşleşen "Cold Palmer" terimi için dikkat çeken bir adım attı. İngiliz futbolcu, bu ifadeyi ticari marka olarak tescil ettirdi.

GOL SEVİNCİYLE MARKA OLDU

The Athletic'in haberine göre Palmer, taraftarlar arasında popüler hale gelen "Cold Palmer" lakabını resmi olarak sahiplenmek amacıyla marka başvurusunu tamamladı. Bu hamlenin, oyuncunun gelecekteki giyim, aksesuar ve dijital ürün projeleri için atılmış stratejik bir adım olduğu belirtiliyor.

FORMDA BAŞLANGIÇ

Bu sezon Chelsea formasıyla 4 maçta görev alan Cole Palmer, 2 gol kaydetti. Genç yıldızın hem saha içindeki performansı hem de kişisel markasını büyütmeye yönelik adımları, İngiltere'de büyük yankı uyandırdı.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas'ı ikna etmemizi rica etti

Erdoğan, o iddiayı doğruladı: Evet, Trump'ın bir ricası oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi karıştı! Taraftarlar tesisi bastı

Süper Lig ekibi karıştı! Taraftarlar tesisi bastı
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da ilk 5'te

Kerem Avrupa'yı salladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.