Cole Palmer, 'Cold Palmer' terimini tescil etti

Chelsea'nin genç yıldızı Cole Palmer, ikonik gol sevinciyle özdeşleşen "Cold Palmer" terimi için dikkat çeken bir adım attı. İngiliz futbolcu, bu ifadeyi ticari marka olarak tescil ettirdi.

GOL SEVİNCİYLE MARKA OLDU

The Athletic'in haberine göre Palmer, taraftarlar arasında popüler hale gelen "Cold Palmer" lakabını resmi olarak sahiplenmek amacıyla marka başvurusunu tamamladı. Bu hamlenin, oyuncunun gelecekteki giyim, aksesuar ve dijital ürün projeleri için atılmış stratejik bir adım olduğu belirtiliyor.

FORMDA BAŞLANGIÇ

Bu sezon Chelsea formasıyla 4 maçta görev alan Cole Palmer, 2 gol kaydetti. Genç yıldızın hem saha içindeki performansı hem de kişisel markasını büyütmeye yönelik adımları, İngiltere'de büyük yankı uyandırdı.