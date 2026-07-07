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Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü yüzücülerinden Ulusal Gelişim Ligi'nde başarı

Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü yüzücülerinden Ulusal Gelişim Ligi'nde başarı
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Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü yüzücüleri, Giresun'daki Ulusal Gelişim Ligi Bölge Müsabakaları'nda derece alarak seri yükseltti ve Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü yüzücüleri, Yüzme Sezonu Ulusal Gelişim Ligi Bölge Müsabakaları'nda gösterdikleri başarılı performanslarla hem önemli dereceler elde etti hem de lig serilerinde yükselerek Türkiye Finalleri yolunda önemli bir adım attı. Giresun'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden sporcular, farklı branşlarda elde ettikleri dereceler ve seri yükselişleriyle dikkat çekti.

Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü yüzücüleri, 2025-2026 Yüzme Sezonu Ulusal Gelişim Ligi Bölge Müsabakaları'nda gösterdikleri başarılı performanslarla önemli dereceler elde ederek, Türkiye Finalleri yolunda önemli bir adım attı. Defne Dede, 100 metre sırtüstünde bölge dördüncülüğü başta olmak üzere başarılı sonuçlar elde ederek 1'inci serideki yerini korudu. Yusuf Avcı, 50 metre kurbağalamada bölge beşincisi olurken, 50 metre serbestte 4'üncü seriden 2'nci seriye, 200 metre serbestte ise 5'inc seriden 4'üncü seriye yükselme başarısı gösterdi.

Hümeyra Zorba, 100 metre ve 50 metre serbestte 4'üncü seriden 2'nci seriye yükselirken, 50 metre kelebekte ligdeki yerini korudu. Furkan Çelik ise 50 metre serbest ve 50 metre kelebekte 3'üncü seriden 2'nci seriye, 50 metre kurbağalamada 5'inci seriden 3'üncü seriye, 200 metre serbestte ise 6'ncı seriden 3'üncü seriye yükselerek müsabakaların öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Cansu Gerdan da kurbağalama branşındaki başarılı performansıyla 50 metre kurbağalamada 6'ncı seriden 3'üncü seriye, 100 metre kurbağalamada 4'üncü seriden 2'nci seriye, 200 metre kurbağalamada ise 2'nci seriden 1'inci seriye yükseldi. Ayrıca 50 metre serbestte 3'üncü serideki yerini korumayı başardı.

Türkiye Finalleri'ne güçlü adım

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ulusal Gelişim Ligi'nde ortaya koydukları başarılı performansın ardından sporcularımız Defne Dede, Hümeyra Zorba, Furkan Çelik ve Cansu Gerdan, Türkiye Final Elemeleri'ne katılmaya hak kazandı. Çolakoğlu Metalurji olarak gençlerimizi sporla buluşturmayı, amatör sporu desteklemeyi ve sporun birleştirici gücünü daha geniş kitlelere ulaştırmayı kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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