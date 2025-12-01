Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü'ne Toplumsal Fayda Ödülü

Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü, Toplumsal Fayda Ödülleri kapsamında 'Topluma Değer Katan Projeler-Spor' kategorisinde ödüle layık görüldü.

Toplumsal Fayda Ödülleri kapsamında Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü, 'Topluma Değer Katan Projeler - Spor' kategorisinde ödüle layık görüldü. Organizasyonda, 9 ana kategoride 200'ün üzerinde proje değerlendirildi. Ödül, Kurumsal İletişim Müdürü ve spor kulübünün yönetim kurulu üyesi Seda Demirel Yıldırım ile Kurumsal İletişim Danışmanı ve spor kulübünün genel koordinatörü Dr. İlker Dilek tarafından teslim alındı. - İSTANBUL