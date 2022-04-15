Çok zorlu maçlar onları bekliyor! UEFA Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma, 2-1 yenildiği maçın rövanşında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 4-0 yendi ve yarı finale yükseldi. 0-0'ın rövanşında Eindhoven'da karşı karşıya gelen PSV ile Leicester City arasındaki mücadeleyi İngiliz ekibi, 2-1 kazanarak yarı finalde Roma'nın rakibi oldu. Konferans Ligi yarı finaldeki diğer eşlemenin adı ise Feyenoord-Olimpik Marsilya.
Avrupa kupalarında yavaş yavaş son turlara gelinirken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri de belli oldu.
ROMA FARKA BOĞDU, LEICESTER SONRADAN AÇILDI
Roma, 2-1 yenildiği maçın rövanşında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 4-0 yendi ve yarı finale yükseldi. 0-0'ın rövanşında Eindhoven'da karşı karşıya gelen PSV ile Leicester City arasındaki mücadeleyi İngiliz ekibi, 2-1 kazanarak yarı finalde Roma'nın rakibi oldu. Konferans Ligi yarı final turundaki bir diğer eşlemenin adı ise Feyenoord-Olimpik Marsilya.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri şöyle:
- Leicester City - AS Roma
- Feyenoord - Olimpik Marsilya