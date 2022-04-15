Çok zorlu maçlar onları bekliyor! UEFA Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu - Haberler

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Çok zorlu maçlar onları bekliyor! UEFA Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Haberler.com - Spor
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Çok zorlu maçlar onları bekliyor! UEFA Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma, 2-1 yenildiği maçın rövanşında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 4-0 yendi ve yarı finale yükseldi. 0-0'ın rövanşında Eindhoven'da karşı karşıya gelen PSV ile Leicester City arasındaki mücadeleyi İngiliz ekibi, 2-1 kazanarak yarı finalde Roma'nın rakibi oldu. Konferans Ligi yarı finaldeki diğer eşlemenin adı ise Feyenoord-Olimpik Marsilya.

Avrupa kupalarında yavaş yavaş son turlara gelinirken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

ROMA FARKA BOĞDU, LEICESTER SONRADAN AÇILDI

Roma, 2-1 yenildiği maçın rövanşında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 4-0 yendi ve yarı finale yükseldi. 0-0'ın rövanşında Eindhoven'da karşı karşıya gelen PSV ile Leicester City arasındaki mücadeleyi İngiliz ekibi, 2-1 kazanarak yarı finalde Roma'nın rakibi oldu. Konferans Ligi yarı final turundaki bir diğer eşlemenin adı ise Feyenoord-Olimpik Marsilya.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri şöyle:

  • Leicester City - AS Roma
  • Feyenoord - Olimpik Marsilya
Çok zorlu maçlar onları bekliyor! UEFA Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Haberler.com - Spor

Leicester City, Feyenoord, Marsilya, Roma, Spor, Haberler

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