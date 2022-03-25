"Çok hata yaptık" diyen Volkan Demirel'den çarpıcı itiraf: Benim zamanımda olsa oynayamazdım
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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ligdeki durumu ve kariyerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demirel, "Benim zamanımda sosyal medya olsa oynayamazdım. Oynatılmazdım. Çok hata yaptık, bu kadar hatayı kimse kabul etmezdi" dedi.
Tivibu ekranlarında yayınlanan ve moderatörlüğünü Çiğdem Günal'ın üstlendiği Her Gün Spor programında Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel önemli açıklamalarda bulundu.
Futbolcularından Emre Mor ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Volkan Demirel, "Emre Mor, son zamanlarda milli takım forması giymeyi hak eden bir futbolcudur. İlk 11'de başlasa değişiklikle de girse, skora katkı yapabileceğini düşündüğüm bir futbolcu" dedi.
Demirel, Arda Güler'in performansıyla ilgili olarak, "Arda ile daha önce çalışma fırsatı buldum. Zamanı geldiğinde oyuncunun milli takımda yer alacağını ve Fenerbahçe'ye de katkı sağlayacağını düşünüyorum. Doğru planlama yapılması ile Arda iyi yerlere gelecektir. Bu tarz yetenekli genç futbolcuların çok övülmesi değil desteklenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Sosyal medyanın oyuncular üzerindeki baskılarına sık sık değinen Demirel, sosyal medyada futbolcularının eleştirilmemesi gerektiğini belirterek, "Futbol halı sahada top oynamaktan daha öte. Benim zamanımda sosyal medya olsa oynayamazdım. Oynatılmazdım. Çok hata yaptık, bu kadar hatayı kimse kabul etmezdi" dedi.
Kızıyla ilgili bir anısını anlatan Demirel, "Kızım çok büyük bir Fenerbahçe taraftarı ancak Karagümrük-Fenerbahçe maçının ardından eve döndüğümde üzerinde Karagümrük forması, altında Fenerbahçe şortu vardı ve bana 'ne Fenerbahçe kazandı ne de Karagümrük, ben kazandım' dedi." ifadelerini kullandı.
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