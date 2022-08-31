Çocuklarla voleybol oynadılar Spor Haberleri DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde ziyaretlerde bulunan Gençlik ve Spor, Sağlık ile Sosyal Yardımlaşma Vakfı müdürleri spor salonunda çalışan çocuklar voleybol oynadılar. DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde ziyaretlerde bulunan Gençlik ve Spor, Sağlık ile Sosyal Yardımlaşma Vakfı müdürleri spor salonunda çalışan çocuklar voleybol oynadılar. Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Ali Sat ve Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz bir takım ziyaretler için gittikleri Yığılca ilçesinde spor salonunda spor yapan çocuklarla birlikte voleybol oynadılar. Çocuklar hoşça vakit geçirdikleri müdürlere teşekkür ettiler. - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor İsa Yazıcı voleybol gençlik Düzce Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Çocuklarla voleybol oynadılar - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.