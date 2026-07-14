Haberler

Club Brugge, Yann Sommer'i kadrosuna kattı

Club Brugge, Yann Sommer'i kadrosuna kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika ekibi Club Brugge, Inter ile sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki İsviçreli kaleci Yann Sommer ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı.

BELÇİKA ekiplerinden Club Brugge, Inter ile sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki İsviçreli file bekçisi Yann Sommer'i kadrosuna kattı.

Avrupa ekiplerinin yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Belçika ekiplerinden Club Brugge, Inter ile sözleşmesi sona eren Yann Sommer ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı. Tecrübeli file bekçisinin ismi bir dönem Türk takımlarıyla da anılmıştı.

Club Brugge'dan yapılan paylaşımda, "Yeni bir bölümün başlangıcı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek

15-18 yaş arasına müebbet geliyor! İşte yeni düzenlemenin detayları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leandro Trossard Beşiktaş'ta! İşte İstanbul'a geleceği tarih

Dünyaca ünlü yıldız artık Süper Lig'de! Bu akşam İstanbul'a geliyor
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayına damga vuran itiraf: Bir iş insanı maddi destek verdi

Canlı yayına damga vuran itiraf!
Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var

Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var
Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Gözaltı öncesi dikkat çeken anlar! Haluk Levent böyle görüntülendi
3 bin TL'lik dönerin faturası ağır oldu! Bakanlık cezayı kesti

Dönerin fiyatını duyan ekipler soluğu dükkanda aldı! Fatura ağır oldu
Altında büyük şok! 17 ay sonra ilk kez bu seviye görüldü

Altına yatırım yapanlar şokta! 17 ay sonra bir ilk yaşandı
Haluk Levent '15 gündür mesaj atıyorum' dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan açıklama geldi

Bakan Yardımcısı Turan'dan Haluk Levent'e yanıt geldi