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Şırnak'tan Milli Takım'a Ay-Yıldızlı koreografili destek

Şırnak'tan Milli Takım'a Ay-Yıldızlı koreografili destek
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Şırnak'ın Cizre ilçesindeki İsmail Ebul-İz İlkokulu öğrencileri, Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na destek amacıyla okul bahçesinde ay-yıldızlı koreografi oluşturdu.

DÜNYA Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na Şırnak'ın Cizre ilçesindeki öğrencilerden Ay-Yıldızlı koreografili destek geldi. Cizre İsmail Ebul-İz İlkokulu öğrencileri, okul bahçesinde oluşturdukları ay-yıldızlı koreografiyle milli takıma başarı dileklerini iletti.

Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'na yurdun dört bir yanından destek mesajları gelirken, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Cizre İsmail Ebul-İz İlkokulu öğrencileri de hazırladıkları koreografiyle milli heyecana ortak oldu. Öğretmenleriyle birlikte okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, ay-yıldız şeklinde dizilerek milli takıma destek verdi. Cizre Kaymakamlığı tarafından paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi gördü. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Emeği geçen Cizre İsmail Ebul-İz İlkokulu öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyor, A Milli Futbol Takımımıza Dünya Kupası yolunda üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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