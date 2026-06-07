Şırnak'tan Milli Takım'a Ay-Yıldızlı koreografili destek

DÜNYA Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na Şırnak'ın Cizre ilçesindeki öğrencilerden Ay-Yıldızlı koreografili destek geldi. Cizre İsmail Ebul-İz İlkokulu öğrencileri, okul bahçesinde oluşturdukları ay-yıldızlı koreografiyle milli takıma başarı dileklerini iletti.

Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'na yurdun dört bir yanından destek mesajları gelirken, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Cizre İsmail Ebul-İz İlkokulu öğrencileri de hazırladıkları koreografiyle milli heyecana ortak oldu. Öğretmenleriyle birlikte okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, ay-yıldız şeklinde dizilerek milli takıma destek verdi. Cizre Kaymakamlığı tarafından paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi gördü. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Emeği geçen Cizre İsmail Ebul-İz İlkokulu öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyor, A Milli Futbol Takımımıza Dünya Kupası yolunda üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı