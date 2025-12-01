Haberler

Cizreli Boksör Nurselen Yalgettekin, U23 Avrupa Şampiyonu Oldu

Cizreli Boksör Nurselen Yalgettekin, U23 Avrupa Şampiyonu Oldu
Güncelleme:
Budapeşte'de düzenlenen U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Nurselen Yalgettekin, 48 kiloda Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Ayrıca 'Şampiyonanın en iyi final maçı' ödülünü de alarak büyük bir başarıya imza attı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan Cizreli milli boksör Nurselen Yalgettekin, 48 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.

Kastamonu'daki milli takım kampında antrenörü Rıdvan Budak ile birlikte aylarca şampiyonaya hazırlanan Nurselen Yalgettekin, turnuva boyunca ortaya koyduğu iyi performansıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada sadece altın madalya ile yetinmeyen Yalgettekin, organizasyonda hem kadınlar hem erkeklerde toplam 20 final müsabakasının değerlendirildiği bölümde 'Şampiyonanın en iyi final maçı' kupasına da layık görüldü. Yalgettekin, böylece Budapeşte'den hem madalya hem de özel ödülle dönerek çifte gurur yaşattı.

Milli boksörün elde ettiği başarı Türkiye genelinde olduğu kadar memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesinde de coşkuyla karşılandı. Yalgettekin'in yeni hedefi 2026 Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları ve Dünya Kupası organizasyonlarında Türkiye'yi zirveye taşımak. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
