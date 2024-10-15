Cizre Belediyespor, Arkas Spor Maçına Hazırlanıyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, ligin 3. haftasında 20 Ekim Pazar günü konuk edeceği Arkas Spor maçının hazırlıklarına başladı.

Dünü izin yaparak geçiren takım, Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda başantrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu ve yardımcı antrenörler Burak Köse, Behmen Cıvıldak yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman; top atma ve tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma, dublaj, geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, oynanan maçla tamamlandı.

Başantrenör Ramazanoğlu, AA muhabirine, ligin ilk 2 maçında istedikleri sonucu alamadıklarını fakat kendi sahalarında oynayacakları Arkas Spor maçını mutlaka kazanmak istediklerini söyledi.

Maçın hazırlıklarına bugün başladıklarını ifade belirten Ramazanoğlu, şöyle konuştu:

"Son 2 maçımızın ardından kendi sahamızda ligin kaliteli ekiplerinden Arkas Spor ile oynayacağız. Zorlu bir maç olacak. Arkas değerli bir takım ve 2 hafta önce kupa finalini Halkbank ile oynadılar ve Arkas maçı kazandı. İlk 3 hafta maçlarımızın zorluk derecesi yüksekti. Biz bu maçlar için kendimizi hazırladık. Bunu artık sahaya yansıtmamız gerektiğini düşünüyorum. Kendi saha ve seyircimiz önünde kazanmak istiyoruz. Bu anlamda tüm Cizreli sporseverleri maça, bizi desteklemeye bekliyoruz. Onların bize itici güç olmasını istiyoruz."

Cizre Belediyespor, 20 Ekim Pazar günü saat 13.00'de Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda Arkas Spor ile karşılaşacak.