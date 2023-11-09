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Çizgi yanlış mı çekildi? Galatasaray'ın iptal edilen golünde skandal hata iddiası

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e kaybettiği maçta skandal bir hata yapıldığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edilen golde çizginin Min Jae'den değil, Upamecano'dan çekilmesi gerektiğini söyleyerek tepki gösterdi.