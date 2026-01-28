Haberler

City maçı sonrası dünya devleri gelebilir! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu maç sonucuna göre play-off turundaki kaderini belirleyecek. Manchester City'nin, Galatasaray'ı 4 farklı skorla mağlup etmesi halinde Şampiyonlar Ligi lig aşamasını ilk 8 içinde tamamlama ihtimali artıyor. Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri arasında Newcastle United, Inter, Borussia Dortmund, Atalanta, Chelsea, Juventus, Sporting Lizbon ve Bayer Leverkusen bulunuyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City deplasmanına çıkarken maç sonucuna göre play-off turundaki olası senaryolar da netleşmeye başladı.

GALATASARAY MANCHESTER CITY KARŞISINDA

Bu sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Liverpool galibiyetinin ardından Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Sarı-kırmızılı ekip, bu gece İngiltere'de Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk'un öğrencileri, Liverpool'un ardından bir İngiliz devini daha mağlup ederek Avrupa'daki iddiasını sürdürmek istiyor.

OKAN BURUK'TAN İLKAY GÜNDOĞAN HAMLESİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, bu kritik karşılaşmada Yunus Akgün yerine orta sahanın hücum hattında İlkay Gündoğan'a forma vermesi bekleniyor. Yunus Akgün'ün ise maçın ikinci yarısında oyuna dahil olması planlanıyor.

MANCHESTER CITY'NİN HEDEFİ NET

Manchester City'nin, Galatasaray'ı 4 farklı skorla mağlup etmesi halinde Şampiyonlar Ligi lig aşamasını ilk 8 içinde tamamlama ihtimalinin oldukça yükseldiği ifade ediliyor. Bu nedenle İngiliz ekibinin sahaya baskılı bir oyun anlayışıyla çıkması bekleniyor. Galatasaray ise Atletico Madrid ile aldığı 1-1'lik beraberlik sonrası ilk 24 turunu büyük ölçüde garantilemiş durumda.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Sarı-kırmızılılarda kalede Uğurcan Çakır'ın forma giymesi bekleniyor. Savunmanın sağında Roland Sallai, solunda Ismail Jakobs görev alacak. Stoper hattında Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı ikilisi korunacak. Orta sahada Lucas Torreira ve Mario Lemina'nın sert bir ikili oluşturması planlanırken, onların önünde İlkay Gündoğan'ın oynaması bekleniyor. Hücum hattında sağ kanatta Leroy Sane, sol kanatta Barış Alper Yılmaz, ileri uçta ise Victor Osimhen gol arayacak.

PLAY-OFF TURUNDA OLASI RAKİPLER

Manchester City maçı sonrası Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri de şekilleniyor. Sarı-kırmızılıların karşılaşabileceği takımlar arasında Newcastle United, Inter, Borussia Dortmund, Atalanta, Chelsea, Juventus, Sporting Lizbon ve Bayer Leverkusen bulunuyor.

