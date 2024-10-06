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Ciro Immobile, yıllar sonra Süper Lig'de bir ilke imza attı

Ciro Immobile, yıllar sonra Süper Lig'de bir ilke imza attı
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Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Adis Jahovic'ten bu yana Süper Lig'de oynadığı ilk 7 maçta 7 gole ulaşan ilk oyuncu oldu. Immobile, 7 yıl sonra bunu başarıya imza attı.

Trenndyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ın Gaziantep FK'ya konuk olduğu maçta penaltıdan takımını 1-0 öne geçiren Ciro Immobile, yıllar sonra Süper Lig'de bir ilki başardı.

SÜPER LİG'DE 7 YIL SONRA BİR İLK

Altın Ayakkabı ödüllü İtalyan yıldızı , Gaziantep filelerini de havalandırarak Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 7 gol atmış oldu. Ekim 2017'de Adis Jahovic, Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 7 gol atma başarısı göstermişti. 7 yıl sonra bunu başaran ilk isim Immobile oldu.

12 MAÇTA 11 GOL

34 yaşındaki golcü Immobile, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 12 resmi maça çıktı. Yıldız forvet, bu karşılaşmalarda 11 gole imza attı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Ciro Immobile Gaziantep FK Beşiktaş Futbol Spor

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Yorumlar (1)

Onuncu Köy:

4’ü penaltı.

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