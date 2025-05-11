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Ciro Immobile, Süper Lig'de 15. Golünü Attı

Ciro Immobile, Süper Lig'de 15. Golünü Attı
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Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmada attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 15'e yükseltti. Beşiktaş, maçı 4-1 kazandı.

Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, Adana Demirspor karşısında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 15'e yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların 35 yaşındaki golcü oyuncusu mücadelenin 62. dakikasında takımının 3. golünü kaydetti. Tecrübeli santrfor bu golle Süper Lig'de 15. golüne ulaştı.

Müsabakaya 11'de başlayan Immobile, 90 dakika sahada kaldı.

İtalyan futbolcu, Beşiktaş'ta tüm kulvarlarsa ise 18 gole ulaştı. Ligde 28 müsabakada 15 kez rakip fileleri sarsan Immobile, Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında 8 mücadelede 2, TFF Süper Kupa'da da yine aynı şekilde 2 gol kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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