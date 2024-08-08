Ciro Immobile geldikten sonra kimse yüzüne bakmıyor! Beşiktaş'tan Aboubakar'a olay teklif

Son oynanan Süper Kupa maçında ezeli rakipleri Galaasaray'ı 5-0'lık skorla geçen Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak başlamak isteyen siyah-beyazlılarda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Vincent Aboubakar, kendisine gelen teklifleri kabul etmesi dahilinde takımdan gönderilecek.

BEŞİKTAŞ GÖNDERMEK İSTİYOR

Yıldız golcü Ciro Immobile geldikten sonra tamamen gözden düşen Kamerunlu golcü, kendisine gelen teklifleri kabul ederse Beşiktaş ayrılığa sıcak bakıyor.

15 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçen sezon 19 tanesi ilk 11 olmak üzere toplamda 34 maçta forma giyen Aboubakar, 12 gol ve 3 asistlik performans göstermişti.