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Ciro Immobile geldikten sonra kimse yüzüne bakmıyor! Beşiktaş'tan Aboubakar'a olay teklif

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Ciro Immobile'nin gelmesiyle birlikte Beşiktaş'ta iyice gözden düşen Vincent Aboubakar hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kamerunlu futbolcu, kendisine gelen teklifleri kabul etmesi dahilinde takımdan gönderilecek.

Son oynanan Süper Kupa maçında ezeli rakipleri Galaasaray'ı 5-0'lık skorla geçen Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak başlamak isteyen siyah-beyazlılarda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Vincent Aboubakar, kendisine gelen teklifleri kabul etmesi dahilinde takımdan gönderilecek.

BEŞİKTAŞ GÖNDERMEK İSTİYOR

Yıldız golcü Ciro Immobile geldikten sonra tamamen gözden düşen Kamerunlu golcü, kendisine gelen teklifleri kabul ederse Beşiktaş ayrılığa sıcak bakıyor.

15 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçen sezon 19 tanesi ilk 11 olmak üzere toplamda 34 maçta forma giyen Aboubakar, 12 gol ve 3 asistlik performans göstermişti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (4)

Hüseyin SerDar Deveci:

Devre arası geri almak istersiniz.

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sağdan muhalif:

Disiplinli devam edeceği garanti olsa kadro derinliğinde bulunmaz bir forvet aslında ama; aslında işte !!!! Bu kadronun oyun planı oturduğu takdirde kısa vadede başarı sağlayacaktır.

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Uğur Onur:

Almanız hataydı.

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Savas Ozturk:

Para için karakterini bile satabilecek bir futbolcu takımda kalması kimseye fayda sağlamaz gönderin gitsin

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