İBB'ye yönelik yeni operasyon! İSKİ Genel Müdürü dahil 47 üst düzey isim gözaltında

İBB'ye yönelik yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltına alındı
İBB'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında

Kamerayı bantlayan koruma da alındı
Papa'ya son veda! Türkiye'den bir isim de törende

Dünyanın gözü bu törende! Özel silahlı askerler konuşlandırıldı
Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Ciro Immobile'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Hatayspor karşısında hat-trick yaparak takımının 5-1'lik galibiyetini getirdi. Maç sonrası konuşan Immobile, gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Beşiktaş'ın tecrübeli santrforu Ciro Immobile, sahalarında Hatayspor'u 5-1 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Deneyimli santrfor, ligin son bölümüne dikkat çekerek, "Son haftalar yaklaşıyor, son haftalar çok önemli. Gelecek hafta Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bugün iyi bir mentalite gösterdik. Sonuçlar istediğimiz gibi gitmedi ama sezonun son bölümünü iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz" dedi.

"ZOR ZAMANLAR GEÇİRDİM"

Attığı gollerin kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayan Immobile, "Çok mutluyum. Benim için, bir santrfor için goller atmak çok önemliydi. Ben de zor zamanlar geçirdim. Hakkımda gerçek olmayan şeyler konuşuldu ama hem kendim hem de takım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE MAÇI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

İtalyan oyuncu, Fenerbahçe derbisine de özel olarak hazırlandıklarını belirterek, "Bu sezon en iyi maçlarımızı büyük rakiplere karşı oynadık. Fenerbahçe maçı bizim için çok önemli olacak. Kazanmak bizim için değerli. Önümüzde 9 gün var ve bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

Ciro Immobile'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
Haberler.com / İsmail Elal - Spor
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıI. Borrel:

Haha, seni kim takıyor, kimsin sen?

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMihrali:

burada fb lileri kızdıracak hangi söz var anlayamadım. gayet normal bir konuşma. saçma sapan bir başlık atmışsınız

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Küme düşen takıma 1-0 yenik durumdayken iki penaltıyla 2=1 yaparak maçın kırılmasıyla kazanılmış 5-1 lik maç. Sanki zafer kazanıldı ipten alındı farkında değil.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah Nesri:

Sen öncelikle 90 dakika boyunca ayakta durmayı öğren

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlaaddin Coşkun:

Serdal Adalı Gs maçından 1 ay önce çıktın türk hakemleri baskı altına almak için algı yapmak için çıktın yabancı hakem diye yaygara yaptın.Fb maçından öncede çık hadi yabancı hakem diye yaygara yapsana algı yapsanıza ?yapamazsınız çünkü rahmi babanız para musluğunuzu keser.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlaaddin Coşkun:

Bjk Gs maçında algı yaptı 1 ay konuştu Gs maçından sonra 6 hafta puan alamamış hiçbir jimlastik kulübünden tek ses yok onların derdi Gs den puan almaktı rahmi babaları para göndersin diye.Fb maçından önce göreceğiz serdal adalıyı ne konuşacak.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.