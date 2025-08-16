Çıralı'da Doğa ile İç İçe Yoga ve Pilates Etkinliği

Çıralı'da Doğa ile İç İçe Yoga ve Pilates Etkinliği
Güncelleme:
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen yoga ve pilates etkinliği, Danimarka'nın eski başbakanı Helle Thorning-Schmidt'in de katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar, doğayla bütünleşerek meditasyon ve nefes egzersizleri yaptı.

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı'da, doğa ile iç içe yoga ve pilates buluşması gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Danimarka'nın eski başbakanı Helle Thorning-Schmidt, Çıralı'nın sakin atmosferinden ve doğal yapısından etkilendiğini ifade etti.

Türkiye'nin farklı illerinden ve yurtdışından gelen katılımcılar, doğa ile iç içe yoga ve pilates buluşmasında sahilde meditasyon, nefes egzersizleri ve doğa yürüyüşleri yaptı.

Etkinliğin ev sahipliğini yapan otel işletmecisi Harun Kalkan, "Amacımız, doğal güzellikleri spor ve sağlıklı yaşam etkinlikleriyle birleştirerek insanlara hem fiziksel hem zihinsel yenilenme fırsatı sunmak" dedi.

Buluşmaya katılanlar arasında Danimarka'nın eski başbakanı Helle Thorning-Schmidt'in de yer aldığı öğrenildi. Thorning-Schmidt, Çıralı'nın sakin atmosferinden ve doğal yapısından etkilendiğini ifade etti.

Katılımcılar, sabah saatlerinde sahilde yapılan yoga seanslarının ve gün batımında gerçekleştirilen meditasyon etkinliklerinin unutulmaz anlar yaşattığını söyledi. Organizasyonun önümüzdeki yıllarda da devam etmesi planlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
