Çinli porselen şirketi, Inter Milan için üretim yapacak

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Quyang ilçesinde yer alan bir porselen şirketi, İtalyan futbol kulübü Inter Milan için Ding porselen eşyalarının yetkili üreticisi oldu. Ding porselen yapım tekniği 2008 yılında Çin'in ulusal somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilmişti.

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Quyang ilçesinde yer alan bir porselen şirketi, İtalyan futbol kulübü Inter Milan için Ding porselen eşyalarının yetkili üreticisi oldu.

Günümüzde Quyang olarak adlandırılan Dingzhou ilçesindeki fırınlar Tang (618-907) ve Yuan (1271-1368) hanedanları arasındaki yüzyıllar boyunca enfes beyaz porselenler üretmişti. Ding fırınları antik Çin'in "beş büyük fırınından" biri olarak ün kazanmıştı.

Ding porselen yapım tekniği 2008 yılında Çin'in ulusal somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilmişti.

SES (Çince): CHEN BOHUA, Quyang Chen'in Ding Fırın Porselen Limited Şirketi'nin Genel Müdürü:

"Bu işbirliği, geleneksel Çin kültürünü küresel spor etkinlikleriyle bütünleştiriyor. Galibiyet Kupası adında yeni bir bira bardağı piyasaya sürüyoruz. Gelecekte, Çin'in somut olmayan kültürel mirası Ding porselenin cazibesini dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara göstermek için bir dizi geçiş ürünü piyasaya süreceğiz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shijiazhuang'dan bildiriyor.(XHTV)