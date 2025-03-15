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Çinli Bisikletçi Yuan Liying, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda Dünya Rekoru Kırdı

Çinli Bisikletçi Yuan Liying, UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda Dünya Rekoru Kırdı
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2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda kadınlar sprint yarışında pedal basan Çinli bisikletçi Yuan Liying, 9.976 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı organizasyon, Konya Velodromu'nda gerçekleşiyor.

2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda kadınlar sprint yarışında pedal basan Çinli kadın bisikletçi Yuan Liying dünya rekoru kırdı.

Dünyanın en büyük pist bisikleti organizasyonlarından biri olan 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde beş kıtadan 44 ülke ve 300 sporcunun katılımıyla Konya Veledromu'nda devam ediyor. 2. gün yarışlarında kadınlar sprint kategorisinde mücadele eden Çinli kadın bisikletçi Yuan Liying, 9.976 saniye ve 72.173 km/saat ortalama hız ile dünya rekoru kırdı.

1. kategori sertifika ile 10 yıllığına akredite edilen Konya Velodromu, böylece olimpiyat düzenlenmesi mümkün olan en üst kategorideki sayılı velodromlar arasında yerini aldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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