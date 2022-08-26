Çin'de voleybolcuların maça maskeyle çıkması sosyal medyada tepki çekti

Çin Kadın Milli Voleybol Takımı'nın dün Filipinler'de İran'la oynadığı Asya Kupası maçına ilk sette N95 maskeleriyle çıkması ülkede sosyal medyada tepki çekti. Çok sayıda Çinli sosyal medya kullanıcısı, öfkeli yorumlarında, ülkenin Covid'e "sıfır tolerans" politikaları yüzünden oyuncuların sağlığının tehlikeye atıldığını vurguladı. Oyuncular ikinci sette maskelerini çıkarttı.

Çin Voleybol Federasyonu daha sonra, maskeli çıkma kararının "deneyim eksikliği" nedeniyle verildiğini söyleyerek özür diledi. Fakat bu açıklama tepkileri yatıştırmadı.

Çin'in en büyük sosyal medya platformu Weibo'da 16 milyondan fazla kişi konuyla ilgili yorum yaptı.

Bir sosyal medya kullanıcısı olayın, Çinli yetkililerin maske kuralını nasıl "abarttığını" gösteren bir örnek olduğunu yazdı:

"Liderlerimiz ... her şeyi abartıyor. Bu kadar basit."

Yorumlardan birinde "Sağlık veya performans daha önemli değil mi? Atletlerimizin sorumluluğunu üstlenmemiz gerekiyor", bir diğerinde "Bu sözde salgını önleme gösterisi daha ne kadar devam edecek? Bütün diğer ülkelerin bizle dalga geçmesini mi istiyoruz?" denildi.

Çin Voleybol Federasyonu, Weibo üzerinden yaptığı özür açıklamasında milli takım yöneticilerinin maçtan önce başka takımlarda koronavirüse yakalanmış oyuncular olduğu ve Çinli oyuncuların bazılarının da belirtiler gösterdiği yönünde haberler üzerine, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla maçın yapılacağı tesiste maske kullanma kararı aldıklarını kaydetti.

Fakat kararda maça çıkarken maske takılıp katılmayacağı net olmadığı için oyucuların ilk sette maskelerini çıkarmadığı belirtildi.

Çin, ilk setini kaybettiği maçta İran'ı 3-1 yenmişti.

Dünyada Covid'e karşı en sıkı kuralları uygulayan ülke Çin .

Ülkede halen kapalı ve açık alanlarda maske zorunluluğu, hastalık görülen yerlerde ani ve sıkı kapanma ve sınır kapatma önlemleri uygulanıyor.

Bu yıl Kanada ve Rusya arasındaki buz hokeyi maçında iki takım oyuncuları da "güvenlik kaygıları" nedeniyle maske takmıştı. Daha sonra, yapılan Covid testlerinin sonuçlarının negatif çıktığı bildirilince oyuncular maskelerini çıkarmıştı.