Haberler

Dünya İnsansı Robot Oyunları Finalleriyle Devam Ediyor

Dünya İnsansı Robot Oyunları Finalleriyle Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları'nın finalleri yapıldı. 2 binden fazla robotun yarıştığı etkinlikte atletizm, futbol, kick boks ve performans dallarında mücadeleler gerçekleşti. Kapanış töreni bu akşam yapılacak.

Çin'de insansı robotların spor, performans ve uygulama alanlarında yarıştığı, dünyanın ilk geniş çaplı robot müsabakası olan Dünya İnsansı Robot Oyunları (WHRG) final müsabakalarıyla devam etti.

23 Ağustos'ta başlayan oyunların son gününde atletizm, kick boks 3'e 3 ve 5'e 5 futbol ile senaryo oyunları pentatlonu ve performans müsabakalarının finalleri yapıldı.

Pekin Yerel Halk Hükümeti, Çin Medya Grubu, Dünya Robotik İşbirliği Örgütü ve RoboCup Asya-Pasifik Uluslararası Konseyi işbirliğiyle yapılan organizasyonda robotik şirketler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, robot kulüpleri ve meraklılar tarafından geliştirilen 2 binden fazla insansı robot yarışıyor.

İnsansı robot teknolojisindeki ilerlemeleri pratik uygulamalarla sergilemeyi hedefleyen etkinlikte robotlar, atletizm, cimnastik, futbol ve kick boks gibi spor dallarının yanı sıra performans ve senaryo dallarında rekabet ediyor.

Performans dalında dans, senkronize hareket, senaryo dalında malzeme kullanma, sınıflama ve düzenleme becerileriyle ilgili müsabakalar yapılıyor.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen oyunlara katılımın geçen yıla kıyasla arttığı gözleniyor. 2025'te 250 ekip 500 robot ile 26 dalda yarışırken bu yıl 666 ekip 2 bin 56 robot ile 51 dalda mücadele ediyor.

Dünya İnsansı Robot Oyunları, bu akşam yapılacak kapanış töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak

ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, hemen açıklama geldi
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi

Okullarda tüm velileri ilgilendiren zorunluluk geri getirildi

Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?

Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek

Sezonun yarısını kapattı
Avcılar’da koltukta uzandığı sırada iş makinesi dairenin duvarını yıktı

Koltukta uzandığı sırada iş makinesi dairenin duvarını yıktı
Yabancı kuralı değişti! İşte yeni düzenleme

Yabancı kuralı değişti! İşte yeni düzenleme
Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi

Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi
YPG/SDG kendini feshetti, Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu

Harita güncellendi, akıllara Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri geldi
Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifşa etti: Bir anda boynunu öpüyordu

Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifşa etti
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! İndirim geliyor

Günlerdir beklenen haber geldi! Gece yarısı büyük değişiklik var