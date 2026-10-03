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Çimsa ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u 90-64 yenerek ligde ikinci haftada kazandı

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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Çimsa ÇBK Mersin, sahasında OGM Ormanspor'u 90-64 yendi. Mersin ekibi, ilk periyodu 18-17, devreyi 46-35, üçüncü periyodu 75-50 önde tamamladı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Burak Pehlivan, Özkan Talo, Batuhan Orhan

Çimsa ÇBK Mersin : Thomas 14, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş 9, lagupova 14, Diaby 18, Kadriye Erva Özek, Sinem Ataş 9, Azra Erçelik, Beren Burke 10, Esra Ural, Eslem Güler, Samuelson 16

OGM Ormanspor: Merve Arı 4, Heal 15, Cooks 12, Brown 8, Kübra Erat 6, Asya Ülker 1, Banu Şimşek, Ayşe Yılmaz, Anigwe 16, Aysude Torcu, Derin Yaya 2

1. Periyot: 18-17

Devre: 46-35

3. Periyot: 75-50

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında, Çimsa ÇBK Mersin sahasında OGM Ormanspor'u 90-64 yendi.

Kaynak: AA
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