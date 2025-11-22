ÇİMSA ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u 80-63 mağlup etti
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u 80-63'lük skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Orkun Yurttaş, Metehan Alaçam, Caner Bahadır
ÇİMSA ÇBK Mersin : Manolya Kurtulmuş 4, Juskaite 11, Burke 23, Esra Ural Topuz 2, Vanloo 10, Sevgi Tonguç, Ayşenaz Harma, Asena Yalçın, Sinem Ataş 16, Eslem Güler 3, Razheva 11
OGM Ormanspor: Gamze Takmaz 6, Duygu Özen 5, Kübra Erat 2, Shields 14, Anigwe 21, Damla Gezgin 5, Yaren Düzcü, Banu Şimşek 2, Yağmur Güvercin, Fraser 8
1. Periyot: 15-16
Devre: 37-30
3. Periyot: 56-44
