Nesibe Aydın: 81-63

Nesibe Aydın: 81-63
Güncelleme:
Basketbol Kadınlar Süper Lig'in 19'uncu haftasında Çimsa ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'ı 81-63'lük skorla mağlup etti. Maçın periyotları 21-18, 48-34 ve 63-49 şeklinde sonuçlandı.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Orkun Yurttaş, Ömer Sarı, Yasin Alkan

ÇİMSA ÇBK MERSİN: Manolya Kurtulmuş 15, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş 9, Asena Yalçın, Sinem Ataş 7, Juskaite 12, Allen 9, Geiselsoder 5, Burke 13, Eslem Güler, Esra Ural Topuz 4, Yahupova 7,

NESİBE AYDIN: Davis 15, Bone 14, Pelin Gülçiçek 3, Bşra Akgün 3, Melike Yalçınkaya, Green 20, Turner 4, Yağmur Önal 4, Aysude Torcu, Derin Yaya

1'İNCİ PERİYOT: 21-18

2'NCİ PERİYOT: 48-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-49

Basketbol Kadınlar Süper Lig'in 19'uncu haftasında Çimsa ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'ı konuk etti. Karşılaşmayı 81-63'lük skorla ev sahibi ÇBK Mersin kazandı.

