Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Eurocup D Grubu maçında Sleza Wroclaw'ı 72-59 yendi

Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Eurocup D Grubu maçında Sleza Wroclaw'ı 72-59 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIBA Kadınlar Eurocup D Grubu maçında Çimsa ÇBK Mersin, Polonya ekibi Sleza Wroclaw'ı 72-59'luk skorla yendi. Ev sahibi Mersin, ilk periyodu 22-9, ikinci periyodu 36-29 ve üçüncü periyodu 54-43 önde tamamladı.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Alija Ferevski, Luka Manojloviç, Urfan Bayramlı
ÇİMSA ÇBK MERSİN: Leite 18, Thomas 6, Ayşenaz Harma 2, Büşra Akbaş 3, Sinem Ata, Beren Burke 23, Iagupova 6, Diaby 10, Esra Ural Topuz, Samuelson 4
SLEZA WROCLAW: Maryam Gültekin 5, Gaston 20, Puc, Kulinska 2, Gajda 2, Alston 15, Strautmane, Rutkowska 4, Mielnicka 11
1'İNCİ PERİYOT: 22-9
2'NCİ PERİYOT: 36-29
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-43
FİBA Kadınlar Eurocup D Grubu ile maçında Çimsa ÇBK Mersin, Polonya ekibi Sleza Wroclaw'ı ağırladı. Karşılaşmayı 72-59'luk skorla ev sahibi Çimsa ÇBK Mersin kazandı.