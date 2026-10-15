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Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Eurocup D Grubu maçında Sleza Wroclaw'ı 72-59 yendi

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Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Eurocup D Grubu maçında Sleza Wroclaw'ı 72-59 yendi
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FIBA Kadınlar Eurocup D Grubu maçında Çimsa ÇBK Mersin, Polonya ekibi Sleza Wroclaw'ı 72-59'luk skorla yendi. Ev sahibi Mersin, ilk periyodu 22-9, ikinci periyodu 36-29 ve üçüncü periyodu 54-43 önde tamamladı.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Alija Ferevski, Luka Manojloviç, Urfan Bayramlı

ÇİMSA ÇBK MERSİN: Leite 18, Thomas 6, Ayşenaz Harma 2, Büşra Akbaş 3, Sinem Ata, Beren Burke 23, Iagupova 6, Diaby 10, Esra Ural Topuz, Samuelson 4

SLEZA WROCLAW: Maryam Gültekin 5, Gaston 20, Puc, Kulinska 2, Gajda 2, Alston 15, Strautmane, Rutkowska 4, Mielnicka 11

1'İNCİ PERİYOT: 22-9

2'NCİ PERİYOT: 36-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-43

FİBA Kadınlar Eurocup D Grubu ile maçında Çimsa ÇBK Mersin, Polonya ekibi Sleza Wroclaw'ı ağırladı. Karşılaşmayı 72-59'luk skorla ev sahibi Çimsa ÇBK Mersin kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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