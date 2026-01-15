Haberler

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Litvanya'nın Kibirkstis-TOKS ekibini 87-67'lik skorla mağlup etti. Maçın en skoreri 26 sayı atan Luisa Geiselsoder oldu.

Active Vilnius Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 22-22'lik skorla sona ererken devre arasına da 42-42 eşitlikle gidildi.

İkinci devrede skor üstünlüğünü ele geçiren ÇİMSA ÇBK Mersin, üçüncü periyodunu 63-58 önde bitirdiği karşılaşmayı 87-67 kazandı.

Konuk ekipte Luisa Geiselsoder, 26 sayıyla maçın en skoreri oldu. Kibirkstis-TOKS'ta ise Japreece Dean'in 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

İki takım arasındaki rövanş maçı, 22 Ocak Perşembe günü Mersin'de oynanacak.

