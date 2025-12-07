Haberler

Emlak Konut: 84-78

Emlak Konut: 84-78
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta karşılaşmasında ÇİMSA ÇBK Mersin, evinde Emlak Konut'u mağlup ederek 6. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Emlak Konut'tan Jessica Thomas oldu.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Mesut Öztürk, Batuhan Mert Gül, Mustafa Gürhan Soysal

ÇİMSA ÇBK MERSİN: Manolya Kurtulmuş 11, Juskaite 11, Burke 18, Esra Ural Topuz 4, Vanloo 17, Büşra Akbaş 3, Sinem Ataş 11, Geiselsoder 9

EMLAK KONUT: Jessica Thomas 25, Melek Uzunoğlu 2, Macaulay 22, Berfin Sertoğlu 6, Ndour 15, Ceren Akpınar 2, Delaere, Denise Karaoğlan, Ferda Yıldız 3, Holesinska 3, Gizem Başaran Turan

1'İNCİ PERİYOT: 31-24

DEVRE: 55-42

3'ÜNCÜ PİRİYOT: 68-58

BEŞ FAUL ALAN: Thomas (Emlak Konut)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Emlak Konut'u 84-78 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu sonuçla 6'ncı galibiyetini alırken, Emlak Konut parkeden 2'nci kez mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 25 sayıyla Emlak Konut'tan Jessica Thomas oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Darbe girişiminde sıcak gelişme! 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu

4 ülkeyi harekete geçiren görüntü! Bölgeye onlarca asker gönderdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

Trump'ın Mehmet Öz'ü başına geçirdiği kurumda büyük yolsuzluk
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçelilerin sabrını taşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.