ÇİMSA ÇBK Mersin, Dardanel Çanakkale'yi Farklı Geçti
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 112-78 mağlup etti. Mersin ekibinin oyuncuları etkili bir performans sergiledi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Haldun Çoban, Fatih Güler, Fatih Kurt
ÇİMSA ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 12, Ayşenaz Harma 16, Juskaite 11, Burke 15, Vanloo 8, Büşra Akbaş 15, Sinem Ataş 5, Hayes 12, Razheva 12, Esra Ural Topuz 6, Asena Yalçın, Sevgi Tonguç
Dardanel Çanakkale Belediyespor : Peddy 12, Simge Tokmak 8, Başak Altunbey 13, Wallace 15, Powers 24, Elif Emirtekin 3, Maria Meltem Gültekin 3, Dilara Tongar, Saliha Mandıracı
1. Periyot: 24-29
Devre: 50-43
3. Periyot: 85-65
Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor