Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında BOTAŞ'ı 101-89'luk skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Burak Erkan, İsmail Arslan

ÇİMSA ÇBK Mersin : Büşra Akbaş 7, Sinem Ataş 17, Geiselsoder 11, Burke 31, Vanloo 5, Asena Yalçın 12, Sventoraite 18, Eslem Güler

BOTAŞ: Bejedi 9, Tuba Poyraz 12, Dantas 32, Williams 25, Işılay Eğin 1, Rana Uçar 3, Ayşegül Günay Aladağ 1, Selin Rachel Gül 4, Serfa 2

1. Periyot: 27-19

Devre: 55-36

3. Periyot: 83-67

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında BOTAŞ'ı 101-89 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Sağ bek, sağ açık ve forvet oynayabiliyor! Alman devi, Arda Okan'ın peşine düştü

Sağ bek, sağ açık ve forvet oynayabiliyor! Alman devi peşine düştü
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
Bütün İngiltere Acun Ilıcalı'yı konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

8 kilo altın sevgiliden çıktı! Arabalara, evlere ve arsalara el kondu
Galatasaray MCT Technic, Başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı

Galatasaray ayrılığı açıkladı: Hizmetlerin için teşekkürler