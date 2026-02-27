Haberler

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Güncelleme:
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Çimsa ÇBK Mersin, Fransa'nın BLMA takımını 70-68 yenerek avantaj sağladı. Rövanş maçı 4 Mart'ta oynanacak.

Salon: Palais des Sports de Lattes

Hakemler: Kirile Tvauri (Gürcistan), Skirmantas Letukas (Danimarka), Sara Mansson (İsveç)

BLMA: Lambert 2, Cisse 12, Rabot 5, Angloma 11, Breen 12, Hoppie, Pospisilova 11, Diallo 7, Bernies 8

Çimsa ÇBK Mersin : Juskaite 12, Allen 8, Geiselsoder 11, Burke 16, Iagupova 13, Büşra Akbaş 8, Asena Yalçın, Sinem Ataş, Sventoraite 2

1. Periyot: 21-20

Devre: 36-40

3. Periyot: 52-54

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Çimsa ÇBK Mersin, deplasmanda Fransa'nın BLMA takımını 70-68 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı, 4 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
