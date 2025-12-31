Haberler

ÇİMSA ÇBK Mersin, Ukranyalı basketbolcu Alina Iagupova'yı transfer etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin, Ukraynalı oyun kurucu Alina Iagupova'yı yeniden kadrosuna kattı. Iagupova, Mersin ekibiyle daha önce 4 sezon oynamıştı ve 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe Opet forması ile FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilmişti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin, Ukraynalı oyun kurucu Alina Iagupova'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeniden hoş geldin Alina Iagupova." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Milli Takımı oyuncusu Iagupova, Süper Lig kariyerinde daha önce 4 farklı sezonda Mersin ekibinde görev almıştı.

Fenerbahçe Opet forması da giyen 1,86 boyundaki Alina Iagupova, sarı-lacivertli ekiple mücadele ettiği 2019-2020 sezonunda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin "en değerli oyuncusu" seçilmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Spor
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taksim'de yılbaşı hazırlıkları! Demir bariyerler getirildi, yollar kapatıldı

Yılbaşı alarmı! Demir bariyerler getirildi, yollar kapatıldı
Dua Lipa, gittiği maça damga vurdu

Dün geceye damga vuran görüntü! Herkes şoke oldu
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme
Taksim'de yılbaşı hazırlıkları! Demir bariyerler getirildi, yollar kapatıldı

Yılbaşı alarmı! Demir bariyerler getirildi, yollar kapatıldı
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Yıldız futbolcudan yıllar sonra gelen Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında ağlattı

Yıldız isimden bomba Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında...