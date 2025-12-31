ÇİMSA ÇBK Mersin, Ukranyalı basketbolcu Alina Iagupova'yı transfer etti
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin, Ukraynalı oyun kurucu Alina Iagupova'yı yeniden kadrosuna kattı. Iagupova, Mersin ekibiyle daha önce 4 sezon oynamıştı ve 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe Opet forması ile FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilmişti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeniden hoş geldin Alina Iagupova." ifadesi kullanıldı.
Ukrayna Milli Takımı oyuncusu Iagupova, Süper Lig kariyerinde daha önce 4 farklı sezonda Mersin ekibinde görev almıştı.
Fenerbahçe Opet forması da giyen 1,86 boyundaki Alina Iagupova, sarı-lacivertli ekiple mücadele ettiği 2019-2020 sezonunda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin "en değerli oyuncusu" seçilmişti.
Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Spor