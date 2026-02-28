Haberler

Türkiye Cimnastik Federasyonu ile Türkiye Binicilik Federasyonu arasında iş birliği anlaşması yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cimnastik Federasyonu ve Türkiye Binicilik Federasyonu arasında atlı cimnastik branşının uluslararası standartlarda gelişimi için iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma, cimnastik altyapısındaki sporcuların atlı cimnastik branşına kazandırılmasını ve rekabet gücünün artırılmasını hedefliyor.

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) ile Türkiye Binicilik Federasyonu arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

TCF Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine, TCF Başkanı Suat Çelen ve Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer ile hakemler katıldı.

Atlı cimnastik (voltij) branşının uluslararası standartlarda gelişimini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen protokol kapsamında cimnastik altyapısından gelen sporcuların, atlı cimnastik branşına planlı bir şekilde kazandırılması amaçlanıyor.

Atlı Cimnastik Gelişim Projesi'ne göre iki federasyon arasında teknik bilgi ve eğitim paylaşımının güçlendirilmesi, ulusal ölçekte uygulanabilir ve sürdürülebilir bir sporcu gelişim modelinin oluşturulması ile uluslararası rekabet gücünün arttırılması hedefleniyor.

TCF Başkanı Suat Çelen, cimnastiğin bütün sporların temeli olduğunu belirterek, "Kendimizi sporcu fabrikası olarak görüyoruz. Bütün federasyonların altyapısını oluşturuyoruz. Bütün federasyonlarla katkı verecek vizyona sahip olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. Tüm sporlar antrenmanlarına cimnastikle başlıyor. İki sporu birleştirince cimnastik eğitimi alan sporcuların kısa sürede başarılı oldukları görülecektir. Federasyon olarak elimizdeki imkanları vermeye hazırız. Bakanımız her zaman federasyonların iş birliği yapmasını istiyor. Cimnastik eğitimi alanların kısa sürede bu spora adapte olacağını düşünüyorum. Gün gelir olimpiyat şampiyonu çıkarsa temelleri bugün atılmış olur." diye konuştu.

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer ise voltij sporcularının cimnastik kökenli olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Suat başkana bizde böyle bir branş olduğunu ve bunun için ne yapabileceğimizi sordum. Bunu bir an önce faaliyete geçirmeliyiz diye düşündüm. Hakemimiz, yeterli antrenörümüz yoktu. Hakemlerle ilgili bir çalışma yaptık. Yurtdışından hakem getirip eğitim verdirdik. Çok kısa sürede atlarımıza ulaştık ve çalışmalar yapmaya başladık. Bir işin başlangıcından bu yana içinde bulununca, küçük çocukların geleceğini görünce insanın gözleri yaşarıyor. Sporcuların başarı elde edeceklerine inanıyorum. Bu durum iki federasyon için de büyük bir şans. Çok güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Türkiye'deki gelişmiş cimnastik altyapısı bizim için bir şans."

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolcuyu önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

Önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Tek bir şey dikkat çekti
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı

Tanju Özcan gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı

Müftülük izin vermedi, çocuklar bu soğukta camiden çıkarıldı
Yolcuyu önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

Önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Tek bir şey dikkat çekti
Binlerce kez simüle edildi! Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini

Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini
İran'dan saldırılar sonrası ilk açıklama! İşte vurulan şehirler

İran'dan saldırı sonrası ilk açıklama! İşte İsrail'in vurduğu 5 şehir