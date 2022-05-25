Cimnastik çeyrek final müsabakaları Malatya'da sona erdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cimnastik çeyrek final müsabakaları Malatya'da sona erdi

AA - Mehmet Emin Göresiye - Spor
 - Güncelleme:
Cimnastik çeyrek final müsabakaları Malatya'da sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan, Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Çeyrek Final Grup Müsabakaları Malatya'da sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan, Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Çeyrek Final Grup Müsabakaları Malatya'da sona erdi.

Fırat Cimnastik Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara erkeklerde Malatya ve Iğdır, kızlarda Malatya, Elazığ, Tunceli ve Iğdır'dan 17 kız ve 8 erkek sporcu katıldı.

Müsabakalar sonucu kızlarda Malatya birinci, Elazığ ikinci, Tunceli üçüncü, Iğdır dördüncülüğü elde etti.

Ferdi kızlarda ise Buğlem Ada Kürüm birinci, Aslı Ceren Akçalı ikinci, Lilan Narin Aslan üçüncü, Sena Kalkan ise dördüncü oldu.

Erkeklerde de Malatya birinci, Iğdır ise ikinciliği elde etti. Ferdi erkekler ise Göktuğ Turan, Yiğit Bilici, Remzi Göktuğ Yılmaz, Poyraz Dinçaslan dördüncü oldu.

Yarışlar sonunda sporculara madalya ve belgeleri törenle verildi.

İki gün süren grup yarışmalarında dereceye girenler 23 Haziran'da Malatya'da yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor

Cimnastik, Malatya, gençlik, Iğdır, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title