Üye Girişi
Haberler

Çimentaş Elazığspor Yeni Sezona Hazır

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz sezon şampiyon olan Çimentaş Elazığspor, yeni sezonun ilk maçına kendi taraftarının önünde çıkmaya hazırlanıyor. Şehirde heyecan dorukta.

Geçtiğimiz sezon ligi şampiyonlukla tamamlayan Çimentaş Elazığspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grupta yeni sezonun ilk maçına kendi taraftarının önünde çıkmaya hazırlanırken, bordo-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından, 'Büyük Elazığspor taraftarı hazırsanız başlıyoruz. Son 10 gün' paylaşımı, şehirde heyecan oluşturdu.

Geçtiğimiz futbol sezonunda zorlu rakipleri karşısında şampiyonluğa uzanarak Elazığ'ı sevince boğan Çimentaş Elazığspor, yeni sezon için gün sayıyor. Kentte, şehrin marka değeri bordo-beyazlıların yeni ve güçlü yönetimi, önemli transferleri ve yepyeni umutlarla başlayacak olan TFF 2. Lig Kırmızı Grup serüveni öncesinde heyecan dorukta. İlk maçta 1 Eylül Pazar günü saat 19.00'da binlerce taraftarının önünde Karaman Futbol Kulübü'nü ağırlayacak olan Elazığspor'da mutlak hedef galibiyet olurken, şehir de kenetlenmiş durumda.

Yeni sezonda da hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Elazığspor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından "Büyük Elazığspor taraftarı hazırsanız başlıyoruz. Son 10 gün" paylaşımında bulundu.

Bu paylaşım taraftarlar ve kentte yaşayan futbolseverler arasında büyük heyecana neden olurken daha şimdiden kombine kartlara, bordo-beyazlı forma ve ürünlerle ilk mücadelenin biletlerine yoğun ilgi gözlemlendi. Aylardır futbola hasret olan Elazığ halkı, şampiyon ünvanına sahip takımlarına kavuşmak ve hasreti dindirmek için adeta gün sayıyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Elazığspor Çimentaş Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Al Nassr Al Raed CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Al Nassr Al Raed maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rapor parası ne zaman yatar? İş göremezlik ödemesi ne zaman, nereden yatar? Djurgarden Maribor CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Djurgarden Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 22 Ağustos Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? FIFA 25 ne zaman çıkacak? FIFA 25 kaç TL? FIFA 2025 oyun çıkış tarihi ve fiyatı! Ah Leyla Vah Kerem filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ah Leyla Vah Kerem filmi ne zaman, nerede çekildi? 2024 YKS EK YERLEŞTİRME TARİHİ | YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman? Üniversite ek yerleştirme başvurusu nasıl yapılır? Cafer'in Çilesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cafer'in Çilesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Servet Operasyonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Servet Operasyonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Yüce Thor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yüce Thor filmi ne zaman, nerede çekildi? TABİİ nasıl izlenir, üyelik ücreti ne kadar? TRT TABİİ CANLI İZLE (UEFA Avrupa Karşılaşmaları) TABİİ Avrupa maçları şifreli mi? CUMA HUTBESİ 23 Ağustos 2024 Bu hafta Cuma hutbesinin konusu nedir? Cuma Hutbesi PDF tam metin! 23 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 23 Ağustos günlük burç yorumu... ÖGG sınavı ne zaman? 110. Dönem ÖGG sınavı kaç saat sürecek, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Beşiktaş- Lugano maçı hangi kanalda? Beşiktaş- Lugano maçı canlı izleme linki! AHLAT NEREDE, HANGİ İLE BAĞLI? Kabine Toplantısı'nın yapılacağı Ahlat nerenin ilçesi?
title