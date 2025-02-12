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Çimentaş Elazığspor, Giresunspor'u 5-0 Mağlup Etti

Çimentaş Elazığspor, Giresunspor'u 5-0 Mağlup Etti
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Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 21. haftasında Çimentaş Elazığspor, Giresunspor'u evinde 5-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Halil İbrahim üç gol atarak yıldızlaştı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 21. haftasında Çimentaş Elazığspor, evinde konuk ettiği Giresunspor'u 5-0 mağlup etti.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Hakan Ergin, Buğra Can Semercioğlu, Şükrü Mert

Elazığspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı, Beykan Şimşek (Muhammed dk. 58), Yusuf Mert Tunç (Kerim Frei (dk. 58), Maksut Taşkıran, Yağızcan Erdem (Efe dk. 72), Alpay Koldaş (Hasan dk. 66), Ali Keten (Fuat dk. 58), Halil İbrahim Sönmez, Mikail Koçak, Berşan Yavuzay

Giresunspor: Göktan Cörüt, Ahmet Lütfi Kara, Furkan Arda Kabaca (Emre dk. 67), Ertuğrul Şenlikoğlu (Gökmen dk. 67), Ali Emirhan Akçay, Arda Kılıç, Ahmet Küçükaydın, Kasım Alperen Köşker (Muhammed Miraç dk. 46), Mehmet Keskin (Orçun Kaan dk. 84), Emirhan Şahin, Furkan Kütük (Emir dk. 84)

Goller: Halil İbrahim (dk. 27, 63 ve 79), Yusuf Mert (dk. 53), Berşan (dk. 62) (Elazığspor)

Sarı Kartlar: Berşan (Elazığspor), Furkan (Giresunspor) - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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