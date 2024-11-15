Üye Girişi
Haberler

Çimentaş Elazığspor, Diyarbekirspor İle Kıyasıya Mücadele Edecek

Çimentaş Elazığspor, Diyarbekirspor İle Kıyasıya Mücadele Edecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çimentaş Elazığspor, 12. hafta mücadelesinde Diyarbekirspor'u konuk ederek üst sıralardaki yerini koruma hedefinde. Maç öncesi tek eksik Berşan Yavuzay oldu.

Çimentaş, Elazığspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 12. haftasında Diyarbekirspor'u konuk edecek.

Çimentaş Elazığspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 12. haftasında komşu kentin takımı Diyarbekirspor'u ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Somaspor'u 4-3 yenen ve üst sıralardaki yerini sağlamlaştıran bordo-beyazlı ekip, Diyarbekirspor karşısında da mutlak 3 puan hedefliyor. Elazığspor'da bu maç öncesi kart cezalı Berşan Yavuzay tek eksik. 17 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan maçı Manisa bölgesinden klasman hakemi Yunus Emre Çakar yönetecek. Elazığspor bu maç öncesi 11 maçta topladığı 23 puanla 4. sırada yer alırken, Diyarbekirspor 4 puanla grupta son sırada. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'sınır ötesi operasyon' açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar

Erdoğan'dan sonra bir sinyal de Çelik'ten: Talimat verildiği anda başlar

 Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İki kız çocuğu, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

 AB'den 'Türkiye' raporu: Enflasyondaki düşüş devam edecek

Vatandaşın en çok şikayet ettiği konuda çarpıcı rapor: Devam edecek
Üç günde, dördüncü 'Vakit tamamdır' paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok

Üç günde aynı saatte aynı paylaşım! MHP'den hala açıklama yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Türkiye-Galler maçı nerede, hangi şehirde, hangi statta oynanacak? Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Zenit maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Zenit maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Zenit maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! FB Zenit maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fenerbahçe Zenit maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Zenit maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Fenerbahçe Zenit CANLI izle! Fenerbahçe Zenit hazırlık maçı nerden izlenir? TRT 1 canlı izle! FENERBAHÇE ZENİT MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki CANLI maç izle! (FENERBAHÇE ZENİT) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Kasım Fenerbahçe Zenit maçı nereden izlenir? Güney Kıbrıs Litvanya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 15 Kasım Güney Kıbrıs Litvanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Zenit hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.