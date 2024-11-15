Çimentaş Elazığspor, Diyarbekirspor İle Kıyasıya Mücadele Edecek

Çimentaş, Elazığspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 12. haftasında Diyarbekirspor'u konuk edecek.

Çimentaş Elazığspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 12. haftasında komşu kentin takımı Diyarbekirspor'u ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Somaspor'u 4-3 yenen ve üst sıralardaki yerini sağlamlaştıran bordo-beyazlı ekip, Diyarbekirspor karşısında da mutlak 3 puan hedefliyor. Elazığspor'da bu maç öncesi kart cezalı Berşan Yavuzay tek eksik. 17 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan maçı Manisa bölgesinden klasman hakemi Yunus Emre Çakar yönetecek. Elazığspor bu maç öncesi 11 maçta topladığı 23 puanla 4. sırada yer alırken, Diyarbekirspor 4 puanla grupta son sırada. - ELAZIĞ