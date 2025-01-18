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Çimentaş Elazığspor'da Yeni Transferlerin Lisansları Çıkarıldı

Çimentaş Elazığspor'da Yeni Transferlerin Lisansları Çıkarıldı
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Elazığspor, Karaman FK ile oynayacağı maç öncesinde transfer ettiği yeni oyuncuların lisanslarını çıkardı ve FIFA'dan gelen onayla kadrosunu güçlendirdi. Muhammet Ömer Çakı, Muammer Zülfikar Yıldırım ve Muhammed Gönülaçar, Teknik Direktör Bülent Yenihayat tarafından forma giyme şansı bulabilirken, Burhan Arman sezonu kapatıp sözleşmesini feshetti.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında Karaman FK'ya konuk olacak olan Çimentaş Elazığspor'da yeni transferlerin lisansları çıkarıldı.

Transfer tahtasına engel olan Andreas Tato'sun dosyasını halletmesine rağmen FIFA'dan olur belgesi bekleyen Elazığspor sabah saatlerinde müjdeyi aldı. Transfer döneminde savunma oyuncusu Muhammet Ömer Çakı, kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım ve Muhammed Gönülaçar'ı kadrosuna katan Elazığspor, FIFA'dan gelen onayla yeni transferlerin lisansını çıkarttı. Bu oyuncular, Teknik Direktör Bülent Yenihayat'ın şans vermesi halinde Karaman FK maçında forma giyebilecek.

Öte yandan sakatlığından dolayı sezonu kapatan Burhan Arman, Elazığspor'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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