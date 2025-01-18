Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında Karaman FK'ya konuk olacak olan Çimentaş Elazığspor'da yeni transferlerin lisansları çıkarıldı.

Transfer tahtasına engel olan Andreas Tato'sun dosyasını halletmesine rağmen FIFA'dan olur belgesi bekleyen Elazığspor sabah saatlerinde müjdeyi aldı. Transfer döneminde savunma oyuncusu Muhammet Ömer Çakı, kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım ve Muhammed Gönülaçar'ı kadrosuna katan Elazığspor, FIFA'dan gelen onayla yeni transferlerin lisansını çıkarttı. Bu oyuncular, Teknik Direktör Bülent Yenihayat'ın şans vermesi halinde Karaman FK maçında forma giyebilecek.

Öte yandan sakatlığından dolayı sezonu kapatan Burhan Arman, Elazığspor'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. - ELAZIĞ