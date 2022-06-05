Çim Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'den Finlandiya'ya gol yağmuru - Haberler

Çim Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'den Finlandiya'ya gol yağmuru - Çim Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'den Finlandiya'ya gol yağmuru Kırklareli'nin ev sahipliğinde düzenlenen Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye temsilcisi Nizip Zeugma, Finlandiya temsilcisini 9-0 mağlup etti. - Çim Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'den Finlandiya'ya gol yağmuru KIRKLARELİ - Kırklareli'nin ev sahipliğinde düzenlenen Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye temsilcisi Nizip Zeugma, Finlandiya temsilcisini 9-0 mağlup etti. Kırklareli'nin ev sahipliğinde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası mücadeleleri sürüyor. Şampiyonanın 3. gününde Türkiye'yi temsil eden Nizip Zeugma Spor Kulübü ile Finlandiya ekibi HC Kilppari karşı karşıya geldi. Müsabaka sonunda Nizip Zeugma Spor Kulübü, HC Kilppari 9-0 yendi. Epitok HC: 3 - Mortensrud Aker: 3 Şampiyonada Macaristan'ın Epitok HC takımı ile Norveç temsilcisi Mortensrud Aker karşılaştı. Karşılaşma 3-3 berabere sona erdi. Şampiyona yarın oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Spor Çocuk İzleme Merkezi Finlandiya Türkiye Spor Haberler

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