Çılgın Türkler geri döndü: Avrupa'da 3'te 3

Geride bıraktığımız haftalarda Avrupa'da istediği sonuçları alamayan temsilcilerimiz, bu hafta oynadıkları karşılaşmalarla adeta şaha kalktı. Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, rakiplerine şans tanımadı ve tek tek yendi.

GALATASARAY, LIVERPOOL'U DEVİRDİ

Süper Lig'de lider konumda olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Premier Lig'in zirvesinde olan Liverpool'u sahasında ağırladı. Sarı-kırmızılılar, harika oyununu galibiyetle süsledi ve Osimhen'in penaltıdan attığı golle İngiliz ekibini 1-0 yendi. Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa'daki ilk galibiyetini aldı.

FENERBAHÇE, NICE'E ŞANS TANIMADI

Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Fransa Ligue 1 ekibi Nice'i ağırladı. Karşılaşmaya harika başlayan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun iki güzel golüyle Nice'i 2-1 mağlup etti. Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa'daki ilk galibiyetini aldı.

SAMSUNSPOR'DAN TARİHİ ZAFER

Son olarak bir galibiyet de Samsunspor'dan geldi. Konferans Ligi'nde ilk maçına çıkan Samsunspor, Polonya ekibi Legia Varşova ile karşılaştı. Harika bir performans sergileyen Kırmızı-beyazlılar, maçı 1-0 kazandı ve Avrupa'da 27 yıl sonra galip geldi.