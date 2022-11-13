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Çılgın seri sona erdi! Kayserispor, Konya engelini geçemedi

Spor Haberleri

Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Konyaspor ise Kayserispor'u 2 golle geçerek 5 maç sonra 3 puanla tanıştı. Günün bir diğer maçında ise Hatayspor, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yendi.

Kayserispor ile Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında RHG Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

İKİ TAKIM DA SERİ SONLANDIRDI

Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Francisco Calvo ve 22. dakikada penaltıdan Mame Diouf kaydetti. Kayserispor'un tek golü ise 8. dakikada Majid Hosseini'den geldi. Mücadeleyi 2-1 kaybeden Kayserispor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Konyaspor ise 5 maç sonra 3 puanla tanıştı.

Çılgın seri sona erdi! Kayserispor, Konya engelini geçemedi

HATAY, İSTANBUL'DAN 3 PUANLA DÖNÜYOR

Günün bir diğer maçında Hatayspor, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golü 24. dakikada penaltıdan Ayoub El Kaabi kaydetti.

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