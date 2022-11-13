Çılgın seri sona erdi! Kayserispor, Konya engelini geçemedi

Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Konyaspor ise Kayserispor'u 2 golle geçerek 5 maç sonra 3 puanla tanıştı. Günün bir diğer maçında ise Hatayspor, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yendi.