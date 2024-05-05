- Cihat Arslan : "Gelecek hafta büyük bir stres bizi bekliyor"

ÇORUM - Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, gelecek hafta stresli bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Şanlıurfaspor, deplasmanda Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, İyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, son dönemde yaşanan olumsuzluklarla beraber fiziksel olarak da zihinsel olarak da aşağı indiklerini söyledi. Bu haftaya özel düşme hattındaki üç tane takımın önemli maçları olduğuna dikkat çeken Arslan, "Adanaspor biraz daha şanslıydı Altay'a karşı oynuyordu. Sakaryaspor, Tuzlaspor ile oynuyordu. Bu maçta da hem düşmeme mücadelesi hem de üçüncülük mücadelesi vardı. Bazen futbol kağıda sığmıyor. Alınan bir puan ya da üç puan farkı şeyler oluyor. Bu haftanın en büyük süprizi Sakarya'dan geldi. Bizi üzen skor o oldu. Bugün burada bir mücadele vardı. Öne geçtik. Skoru koruyabilirdik ancak kötü bir gol yedik. O bir puanın çok fazla önemi kalmadı. Sonrasında riske girdik. Sakaryaspor'un mağlubiyetiyle avantajlıyken, dezavantajlı duruma düştük. Çünkü Sakaryaspor'a yenseydi belki üçüncülüğü garantileyecekti. Büyük bir sürpriz gerçekleşti" diye konuştu.

Bu hafta hem düşme hattındaki hem de play-off mücadelesi veren takımlar için stresli bir hafta olduğunu açıklayan Arslan, "Bugün ki maçta atmosfer güzeldi. Hakem iyi bir maç yönetti. Herkese başarılar dileriz. İyi bir taraftar kitlesi var. Bizde son haftaya kaldık. Stresli bir lig hem bizim hem play-off hattı için. İnşallah hak eden kalır, hak edende play-off'a kalır. Herkes herkese iyi oynasın kimse kimseye kıyak yapmasın. Başka bir derdimiz yok. Herkesin herkese oynadığı gibi oynarsa problem yok. Eyüpspor'un bize oynadığı gibi. Ötekinin ötekine oynadığı gibi oynarsa sorun yok. Düşende üzülmez, kalanda üzülmez. Herkes ben hak ettim düştüm der, diğeri ben hak ettim kal der. Geçen hafta Eyüpspor'a yenildiğimizde tebrik ettik. Bugünde Çorum iyi mücadele ettik. Tüm takımlar, oyuncular, teknik direktörler son haftayı kazasız, belasız lekesiz bitirsinler. Dezavantajlı duruma düştük. Ama iki rakibimizde play-off hattında takımla oynayacak. 90 dakika büyük stres bekliyor" ifadelerini kullandı.